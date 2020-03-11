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11.03.2020 19:16
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Крупнейшую выставку видеоигр Е3-2020 отменили из-за коронавируса

Игровую выставку Electronic Entertainment Expo (E3) официально отменили из-за вспышки коронавируса. Мероприятие должно было пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе.

По информации на сайте выставки, организаторы посчитали, что отмена — это лучшее решение. «Мы очень разочарованы тем, что не можем провести это мероприятие для наших фанатов и сторонников. Но мы знаем, что это правильное решение, основанное на информации, которой мы располагаем сегодня», — пишут организаторы в своем обращении.

Сообщается, что Е3 все же может состояться, но в формате онлайн — в настоящее время такая возможность рассматривается, но окончательного решения еще не принято.

Electronic Entertainment Expo (E3) — ежегодная выставка индустрии видеоигр, проводимая компанией Entertainment Software Association (ESA). На мероприятии разработчики, издатели, а также производители техники представляют видеоигры, игровые приставки, компьютерную электронику и многое другое. Е3 среди фанатов является одним из важнейших мероприятий, так как именно на этой выставке происходят все самые крупные и ожидаемые анонсы.

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