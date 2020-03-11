Петербуржцев просят взглянуть «кротам» в лицо. Их ловкие пальцы могли вынести полтора миллиона из метро
Полиция просит петербуржцев всмотреться в лица арестованных по подозрению в опустошении карманов пассажиров городской подземки. Им уже вменяют кражи более чем на полтора миллиона, эпизодов может быть больше.
Горожан, узнавших на фотографиях предполагаемых преступников, просят обращаться в полицию по телефонам: 571-95-81; 312-70-69; 8-921-771-20-22.
Специализирующихся на подземном прощупывании карманов задержали 4 марта. Коллеги по ремеслу называют их «кротами». Сотрудников полиции встретили в исподнем. Пока в деле четыре эпизода, самый масштабный — на 1,5 миллиона рублей, который «щипачи» нащупали у пассажира метро на станции «Технологический институт».