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11.03.2020 17:37
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Петербуржцев просят взглянуть «кротам» в лицо. Их ловкие пальцы могли вынести полтора миллиона из метро

Полиция просит петербуржцев всмотреться в лица арестованных по подозрению в опустошении карманов пассажиров городской подземки. Им уже вменяют кражи более чем на полтора миллиона, эпизодов может быть больше.

Горожан, узнавших на фотографиях предполагаемых преступников, просят обращаться в полицию по телефонам: 571-95-81; 312-70-69; 8-921-771-20-22.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
ГУ МВД по СПб и ЛО
ГУ МВД по СПб и ЛО

Специализирующихся на подземном прощупывании карманов задержали 4 марта. Коллеги по ремеслу называют их «кротами». Сотрудников полиции встретили в исподнем. Пока в деле четыре эпизода, самый масштабный — на 1,5 миллиона рублей, который «щипачи» нащупали у пассажира метро на станции «Технологический институт».

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Комментарии (1)

Петр Петров
я по заголовку подумал что статья про руководство метрополитена.
Потом посмотрел на фото, и понял что не шибко ошибся.
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