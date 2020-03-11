Полиция просит петербуржцев всмотреться в лица арестованных по подозрению в опустошении карманов пассажиров городской подземки. Им уже вменяют кражи более чем на полтора миллиона, эпизодов может быть больше.

Горожан, узнавших на фотографиях предполагаемых преступников, просят обращаться в полицию по телефонам: 571-95-81; 312-70-69; 8-921-771-20-22.