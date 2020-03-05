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05.03.2020 11:18
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Трусы, кувалда и ночной горшок. Полиция показала, как брали предполагаемых карманников из петербургского метро

Видео задержания группы предполагаемых карманников, работавших в метро Петербурга, показала полиция. В гости к фигурантам пришли с кувалдами, а в драматический кадр с названием «Лежать! Руки за спину!» затесался пластмассовый детский горшок.

Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 5 марта. Этому предшествовала новость «Фонтанки» о раскрытии ряда эпизодов карманных краж в подземке на сумму свыше 1,5 млн рублей. Преступления вменили 6 петербуржцам, большинство из которых роднит колпинская прописка.

Судя по кадрам оперативной хроники, пришли к предполагаемым ворам в неурочный час: почти все встречали группу задержания в исподнем. К одной двери решительно шли с кувалдой и ломом, но хозяин предпочел открыть сам. Второй участник был повержен на пол рядом с ночным горшком своего ребенка — впрочем, там, похоже, и не один несовершеннолетний. Не исключено, что папу дети теперь долго не увидят.

Еще один предполагаемый преступник — глухонемой. На видео он объясняется со следователем жестами и, кстати, свидетельствует, что ранее осуждался за то же.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Также ГУ МВД показывает, как карманники работали в подземке. Тут ничего нового: час пик, давка у дверей, может быть, даже искусственно созданная.

Напомним, однажды ловкачам удалось вытащить сразу полтора миллиона рублей из внутреннего кармана одежды пассажира метро. Пока в деле 4 эпизода, но полиция не сомневается, что все это лишь вершина айсберга.

ГУ МВД по СПб и ЛО

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Комментарии (1)

Alx_n
С попрошайками тоже надо бороться.
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