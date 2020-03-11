«Пока нет необходимости». Беглов не собирается вводить в Петербурге «московские» ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса
Смольный не видит необходимости вводить ограничения на массовые мероприятия в связи с распространением COVID-19. Существующих мер на данный момент достаточно, считает губернатор.
«В каждом регионе своя ситуация, — заявил Александр Беглов 11 марта. — В Санкт-Петербурге пока нет необходимости в том, чтобы вводить подобные ограничения. Меры, принимаемые по профилактике распространения коронавируса, достаточны, адекватны и эффективны».
Напомним, накануне в Москве запретили проводить массовые мероприятия, на которых могут собраться более пяти тысяч участников.
Временный запрет мэр столицы Сергей Собянин объяснил необходимостью профилактики из-за коронавируса.
По состоянию на 9 марта девять человек в Москве и в общей сложности 20 в России заражены Covid19. Все заболевшие подхватили его преимущественно в Италии.
В Петербурге, как сообщалось ранее, выявлены два случая заражения, оба пациента также отдыхали в Италии.