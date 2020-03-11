Цены на самолеты взлетают на 10%. Российские туроператоры предсказывают подорожание уже в ночь на четверг
Стоимость авиабилетов из России за границу уже сегодня ночью, с 11-го на 12-е марта, может вырасти в среднем на 10%. Причина в ослаблении рубля к иностранным валютам; распространение коронавируса тоже скажется на ценнике, но в другую сторону.
Как сообщается 11 марта на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), с четверга начнет действовать новый внутренний курс Международной ассоциации гражданской авиации (IATA), который привязан к устанавливаемому Центробанком курсу рубля относительно доллара и евро. В связи с повышением внутреннего курса евро IATA до 82 рублей, а доллара до 72,5 рубля, авиабилеты в Европу станут дороже на 11,56%, а по долларовым направлениям — на 9,02%.
Со ссылкой на компанию Biletix АТОР сообщает, что на прошлой неделе средний чек бронирования авиабилетов по международным направлениям туда-обратно составил 15 660 рублей. С учетом колебания курсов валют средний чек вырастет примерно до 17 226 рублей, что меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Тогда из-за высокой стоимости нефти, что вызвало увеличение стоимости авиационного топлива, средний чек составлял 18 897 рублей.
Сдержать цены на некоторых направлениях может коронавирус, из-за которого падает спрос на авиаперевозки. В компании Utair, например, РБК cообщили о том, что ожидают снижения стоимости перелетов из-за того, что у авиакомпаний простаивают самолеты, и они вынуждены сокращать число полетов из-за эпидемии.
Напомним, накануне курс рубля на Московской бирже на открытии обрушился сразу на 7%. Доллар на открытии стоил 72,7 рубля, евро — 82,6 рубля. Основной причиной снижения курса рубля считается резкое снижение цен на нефть — до уровня 31–32 долларов за баррель.