Цены на самолеты взлетают на 10%. Российские туроператоры предсказывают подорожание уже в ночь на четверг

Стоимость авиабилетов из России за границу уже сегодня ночью, с 11-го на 12-е марта, может вырасти в среднем на 10%. Причина в ослаблении рубля к иностранным валютам; распространение коронавируса тоже скажется на ценнике, но в другую сторону.

Как сообщается 11 марта на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), с четверга начнет действовать новый внутренний курс Международной ассоциации гражданской авиации (IATA), который привязан к устанавливаемому Центробанком курсу рубля относительно доллара и евро. В связи с повышением внутреннего курса евро IATA до 82 рублей, а доллара до 72,5 рубля, авиабилеты в Европу станут дороже на 11,56%, а по долларовым направлениям — на 9,02%.