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10.03.2020 10:23
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Курс рубля на биржевых торгах резко упал. Этого ждали все выходные

Курс рубля на Московской бирже на открытии обрушился сразу на 7%. Это связано с событиями понедельника — в России это был выходной день, а все мировые биржи переживали серьезные падения.

Доллар на открытии стоил 72,7 рубля, евро — 82,6 рубля.

Основной причиной снижения курса рубля считается резкое снижение цен на нефть — в понедельник она падала на треть всего за несколько часов, до уровня 31–32 доллара за баррель нефти марки Brent.

В дальнейшем цены на нефть скорректировались до 36 долларов.

Курс рубля на неофициальной бирже Forex опускался в понедельник до 88 рублей за евро и 77 — за доллар.

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Комментарии (6)

260629781
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super0
Я шесть лет назад брал по 32. Сейчас брал по 60. После того как сбербанк обесценил вклады привык делать сбережения только в твёрдой валюте.
knikk70
Бюджет пополнять будут
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