Курс рубля на биржевых торгах резко упал. Этого ждали все выходные

Курс рубля на Московской бирже на открытии обрушился сразу на 7%. Это связано с событиями понедельника — в России это был выходной день, а все мировые биржи переживали серьезные падения.



Доллар на открытии стоил 72,7 рубля, евро — 82,6 рубля.



Основной причиной снижения курса рубля считается резкое снижение цен на нефть — в понедельник она падала на треть всего за несколько часов, до уровня 31–32 доллара за баррель нефти марки Brent.



В дальнейшем цены на нефть скорректировались до 36 долларов.

