Курс рубля на биржевых торгах резко упал. Этого ждали все выходные

Курс рубля на Московской бирже на открытии обрушился сразу на 7%. Это связано с событиями понедельника — в России это был выходной день, а все мировые биржи переживали серьезные падения.
Доллар на открытии стоил 72,7 рубля, евро — 82,6 рубля.
Основной причиной снижения курса рубля считается резкое снижение цен на нефть — в понедельник она падала на треть всего за несколько часов, до уровня 31–32 доллара за баррель нефти марки Brent.
В дальнейшем цены на нефть скорректировались до 36 долларов.
Курс рубля на неофициальной бирже Forex опускался в понедельник до 88 рублей за евро и 77 — за доллар.