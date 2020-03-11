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11.03.2020 11:50
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Член международной делегации в Китае по коронавирусу: Прививки можно будет делать в середине 2021 года

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов рассказал «Фонтанке» о том, как идет работа над вакциной от нового коронавируса. По его словам, уколоться можно будет в следующем году.

Как заявил Семенов, задание по разработке вакцины выдано в различные институты и учреждения. «Гонка здесь недопустима. Вакцина должна быть абсолютна безопасна и показывать эффективность, соответствующую строгим критериям, — говорит эксперт. — Вакцина появится в течение ближайших нескольких месяцев как прототип — сомнений нет. Дальше надо проверять, будут ли побочные эффекты. Скорее всего, первые прививки можно будет делать в середине 2021 года. Результат будет совершенно точно получен к концу 21 года».

Александр Семенов был членом делегации, которая по заданию Всемирной организации здравоохранения посетила в том числе китайский Ухань. Подробнее о происхождении вируса, работе над вакциной, а также об апокалиптических видах Китая и корейских сектах читайте в материале «Фонтанки».

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксированы 23 случая заболевания. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Боливии, Турции, на Ямайке, в ДР Конго.

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