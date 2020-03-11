Член международной делегации в Китае по коронавирусу: Прививки можно будет делать в середине 2021 года

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов рассказал «Фонтанке» о том, как идет работа над вакциной от нового коронавируса. По его словам, уколоться можно будет в следующем году.



Как заявил Семенов, задание по разработке вакцины выдано в различные институты и учреждения. «Гонка здесь недопустима. Вакцина должна быть абсолютна безопасна и показывать эффективность, соответствующую строгим критериям, — говорит эксперт. — Вакцина появится в течение ближайших нескольких месяцев как прототип — сомнений нет. Дальше надо проверять, будут ли побочные эффекты. Скорее всего, первые прививки можно будет делать в середине 2021 года. Результат будет совершенно точно получен к концу 21 года».