«Пузырь оглушительно лопнул». Министр экономики Эстонии заявил об экономическом кризисе в стране

Министр экономики маленькой Эстонии не стал скрывать от народа правду. И, наверное, первым из европейских политиков назвал вещи своими именами — он оценил события последних дней на мировых рынках и заявил, что его страна вошла в фазу нового экономического кризиса. Более того, Мартин Хельме не стал скрывать. что обвалы фондовых площадок только стали катализатором глубинных процессов стагнации, начавшихся намного ранее.

В комментарии порталу гостелерадиовещания ERR Хельме заявил следующее: «Планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации. <...> Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе, — сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Все-таки большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то усилим спад. Этого нам точно делать нельзя».