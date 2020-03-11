Российские производители пригрозили ростом цен на 22% из-за введения экосбора

Как 11 марта передаёт РБК, письмо с претензией о том, что разрабатывая план изменений, Минприроды не привлекло к обсуждению производителей и импортёров различных товаров, руководители отраслевых ассоциаций направили вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко. Среди подписантов обращения от 10 марта — руководство СКО «Электроника», «РусПРО» и «ЭкоШинСоюза». Их членами, в частности, являются такие транснациональные компании, как Coca Cola, Nestle, Danon, Sony Electronics, Dell, Canon, Phillips, Continental и другие.

По мнению авторов бумаги, реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%». В высказанных предложениях они предлагают не лишать игроков рынка возможности самостоятельно утилизировать товары и упаковку и не повышать нормы утилизации сразу на 100%, а действовать постепенно. На сегодняшний день вместо уплаты экосбора производители имеют право утилизировать 15% создаваемой продукции. «Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — предрёк результат изменений глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев.

Как отмечают СМИ, вопросы вызывает и то, что в концепции расширенной ответственности производителя за экологию Минприроды также предлагает отменить сборы с населения за вывоз раздельных отходов и переложить это бремя на бизнес.

То, что новые меры серьёзно скажутся на ценах, эксперты прогнозировали ещё в феврале. Сообщалось, что стоимость непродовольственных товаров может стать больше уже в 2021 году. По оценкам специалистов в феврале 2020, бытовая техника подорожает на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%.