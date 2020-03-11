Минфин: Цена бензина из-за обвала нефти не будет снижаться. Но, может, и не повысится

Замминистра финансов Алексей Сазанов не нашел основания, почему цена бензина после обвала нефтяного рынка должна падать. Чиновника 11 марта цитирует ТАСС.



«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее такую же точку зрения высказал министр энергетики России Александр Новак. Он объяснял, почему в США за нефтью упала и стоимость бензина, а в России такое невозможно, потому что стабильность заложена в налоговой системе России, где работает специальный демпфирующий механизм, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.