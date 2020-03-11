Полиция Петербурга задержала налётчиков, маскировавшихся под ФСБ

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти при поддержке СОБРа задержали троих мужчин с корочками ФСБ и оружием. Те могут быть причастны к предновогоднему нападению на петербуржца. Тогда пистолет стал для него аргументом, чтобы отдать 350 тысяч рублей.



Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 11 марта, накануне опергруппа и СОБР «Гранит» скрутили членов преступной группы. Всем участникам от 26 до 30 лет. У младшего в квартире нашлись охолощенный автомат, пара бутафорских гранат, 8 мобильных телефонов, сим-карты. При обыске «Мазды» его сожительницы полиция обнаружила 2 пневматических пистолета, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, печать, маски, документы и фотографии с поддельными печатями правоохранительных органов.

