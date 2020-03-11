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11.03.2020 08:33
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В Великобритании коронавирус выявили у замминистра здравоохранения

Замминистра здравоохранения Великобритании заболела коронавирусом. Об этом Надин Доррис сама заявила журналистам.

Как сообщила в ночь на 11 марта газета Metro, чиновница почувствовала себя плохо ещё в пятницу, 6-го марта, а накануне вечером получила официальное подтверждение диагноза. Известны также симптомы, на которые жалуется Доррис. Это сухой кашель, боль в груди и температура.

Отмечается, что на прошлой неделе замминистра общалась с большим количеством людей, в том числе принимала участие в мероприятии в честь Всемирного женского дня на Даунинг-стрит.

По статистике издания South China Morning Post, всего в мире зарегистрировали 116,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 4259 пациентов погибли, 64,2 тысячи вылечились.

В Петербурге уже готовятся к форс-мажору. Инфицированных Covid-19 будут отправлять лечиться в санаторий Курортного района. Учреждение уже обнесли забором.

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