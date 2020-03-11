В Великобритании коронавирус выявили у замминистра здравоохранения

Замминистра здравоохранения Великобритании заболела коронавирусом. Об этом Надин Доррис сама заявила журналистам.



Как сообщила в ночь на 11 марта газета Metro, чиновница почувствовала себя плохо ещё в пятницу, 6-го марта, а накануне вечером получила официальное подтверждение диагноза. Известны также симптомы, на которые жалуется Доррис. Это сухой кашель, боль в груди и температура.



Отмечается, что на прошлой неделе замминистра общалась с большим количеством людей, в том числе принимала участие в мероприятии в честь Всемирного женского дня на Даунинг-стрит.

