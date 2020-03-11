Петербургское правительство проиллюстрировало горожанам пользу от грядущих поправок в Конституцию. Соответствующие изображения 10 марта появились на странице Смольного во «ВКонтакте». Первым слайдом смотрящему предлагается выяснить: а понял ли ты, что вообще собираются изменить. И сразу ответ: «новые нормы закрепят социальные гарантии населения». Следующий слайд расшифровывает: все точно будут получать зарплату не ниже уровня прожиточного минимума. Для Петербурга он, кстати, составляет 12,6 тысяч рублей , о чем почему-то не упомянули авторы графики. При этом из нарисованного кошелька выглядывают купюры, похожие на доллары.

Еще один слайд дополняет блок о социальных гарантиях: гарантируется индексация пенсий. После напоминают об запрете на двойное гражданство для высших чиновников и о том, что появление Госсовета в новой ипостаси усилит роль регионов в управлении страной. Аккуратно упоминается и расширение полномочий президента, который может получить возможность снимать судей. И в финале подчеркивается, что пост главы государства можно занимать не более двух сроков в принципе. Вот только не отмечается, что Владимир Путин с позволения Конституционного суда сможет избираться на новый срок.



В комментариях к посту чувствуется скепсис к продвижению поправок в конституцию. «А можно еще что-то из законов США?» – задается вопросом один пользователей. Другие вспоминают исчезнувший из первоначально представленного россиянам запрета на зарубежную недвижимость для чиновников. Есть и те, кто больше озабочен насущным – отсутствием в городских аптеках медицинских масок.



10 марта от первой женщины-космонавта и действующего депутата Государственной думы Валентины Терешковой прозвучало предложение вместе с новой Конституцией «аннулировать» предыдущие президентские сроки Владимира Путина, то есть дать ему возможность переизбраться через четыре года. Глава государства экстренно приехал на заседание и сообщил, что прежде чем соглашаться, необходимо проконсультироваться с Конституционным судом. Поправка была внесена в проект переписанной Конституции с поддержкой более 80 процентов народных избранников. Через несколько часов в обеих столицах начались пикеты против обнуления.

