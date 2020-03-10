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10.03.2020 18:49
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Испания приостановила авиасообщение с Италией

Испанское правительство выпустило распоряжение, запрещающее осуществление прямых авиарейсов между Италией и Испанией с 10 марта, следует из текста документа.

«Совет министров на заседании 10 марта 2020 года, по предложению министра здравоохранения и министра транспорта и мобильности, принял соглашение, которое вводит исключительные меры по борьбе с распространением COVID-19, запретив прямые полеты между Итальянской Республикой и испанскими аэропортами», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что мера вступит в силу в полночь 10 марта и будет действовать до 25 марта.

Рейсы между странами осуществляют, в том числе, такие популярные перевозчики, как Iberia, Air Europa, Vueling, лоукостеры Volotea и Ryanair.

Министерство здравоохранения Испании во вторник сообщило о 1622 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. По данным министерства, от заболевания в стране скончались 35 человек.

Среди европейских стран Италия лидирует по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным ВОЗ, в Италии по состоянию на 9 марта зарегистрировано 9,172 тыс. случаев заболевания.

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