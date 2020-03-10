Испания приостановила авиасообщение с Италией

Испанское правительство выпустило распоряжение, запрещающее осуществление прямых авиарейсов между Италией и Испанией с 10 марта, следует из текста документа.



«Совет министров на заседании 10 марта 2020 года, по предложению министра здравоохранения и министра транспорта и мобильности, принял соглашение, которое вводит исключительные меры по борьбе с распространением COVID-19, запретив прямые полеты между Итальянской Республикой и испанскими аэропортами», — говорится в тексте документа.



Отмечается, что мера вступит в силу в полночь 10 марта и будет действовать до 25 марта.

