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10.03.2020 17:53
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Легковушка протаранила минивэн и ограду перехода на площади Труда перед носом у ДПС

Скриншот из видео читателя «Фонтанки» Ильи
Скриншот из видео читателя «Фонтанки» Ильи

Два легковых автомобиля не разъехались на регулируемом перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга. Одна из столкнувшихся машин пролетела буквально в нескольких метрах от стоявшего на светофоре автомобиля ГИБДД.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Илья, авария произошла в 16:08 10 марта на площади Труда и попала на камеру видеорегистратора очевидца. На записи видно, как водители ждут разрешающего сигнала на перекрестке Конногвардейского бульвара с улицей Труда. Когда транспорту, следующему по Конногвардейскому, загорается зеленый, автомобили выезжают на перекресток.

В этот момент по улице Труда мчится универсал и врезается в высунувшийся на перекресток минивэн. Видно, что водитель универсала в последний момент пытается избежать столкновения, но безуспешно. От удара минивэн разворачивает поперек улицы Труда, а универсал отлетает в ограждение подземного перехода, пролетая при этом прямо «перед носом» у машины ДПС, которая тоже стояла на Конногвардейском в ожидании зеленого.

В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти данных об этом ДТП пока не поступало.

Видео: Илья Росман/YouTube

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