Два легковых автомобиля не разъехались на регулируемом перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга. Одна из столкнувшихся машин пролетела буквально в нескольких метрах от стоявшего на светофоре автомобиля ГИБДД.



Как сообщает читатель «Фонтанки» Илья, авария произошла в 16:08 10 марта на площади Труда и попала на камеру видеорегистратора очевидца. На записи видно, как водители ждут разрешающего сигнала на перекрестке Конногвардейского бульвара с улицей Труда. Когда транспорту, следующему по Конногвардейскому, загорается зеленый, автомобили выезжают на перекресток.