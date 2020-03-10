Легковушка протаранила минивэн и ограду перехода на площади Труда перед носом у ДПС
Два легковых автомобиля не разъехались на регулируемом перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга. Одна из столкнувшихся машин пролетела буквально в нескольких метрах от стоявшего на светофоре автомобиля ГИБДД.
Как сообщает читатель «Фонтанки» Илья, авария произошла в 16:08 10 марта на площади Труда и попала на камеру видеорегистратора очевидца. На записи видно, как водители ждут разрешающего сигнала на перекрестке Конногвардейского бульвара с улицей Труда. Когда транспорту, следующему по Конногвардейскому, загорается зеленый, автомобили выезжают на перекресток.
В этот момент по улице Труда мчится универсал и врезается в высунувшийся на перекресток минивэн. Видно, что водитель универсала в последний момент пытается избежать столкновения, но безуспешно. От удара минивэн разворачивает поперек улицы Труда, а универсал отлетает в ограждение подземного перехода, пролетая при этом прямо «перед носом» у машины ДПС, которая тоже стояла на Конногвардейском в ожидании зеленого.
В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти данных об этом ДТП пока не поступало.
Видео: Илья Росман/YouTube