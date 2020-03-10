На Октябрьской набережной столкнулись 6 машин, «на встречку аккумулятор и помпу выкинуло»
В результате массовой аварии на Октябрьской набережной пострадал один человек.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 10 марта около 14:10 у дома 38 по набережной столкнулись шесть автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. Водитель одного из них получил травмы средней степени тяжести.
ДТП вызвало пробки в обе стороны. Почему в обе, при том что машины были попутными, объясняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Солярис» знатно размотало, — пишет Евгений. — К нам на встречку аккумулятор и (вроде) помпу выкинуло, помимо [всяких мелких обломков]. «Жука» жалко, ему в бочину припечатало... А [повреждённых] там на своей полосе две легковушки («Жук», «Солярис») и фура, и на нашей встречке две-три машины на мосту стояло, видимо, «шрапнелью» задело».
Сейчас движение там почти нормализовалось.