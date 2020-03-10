На тендере подземки снижение цены на 60% не помогло выиграть у фирмы экс-начальника одной из служб «Петербургского метрополитена»

ГУП «Петербургский метрополитен» подвело итоги закупки накладок на башмаки токоприемника контактного рельса: сбросив цену с 8,2 млн до 6,1 млн рублей, выиграла компания «Метропром», представляющая на тендере «НПЦ Система» и фирму «Парсек». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, конкуренцию победителю пыталась составить компания «Моспик», которая вышла с предложением в 3,5 млн рублей за 6500 накладок. Представитель фирмы рассказал, что «Моспик» был готов поставлять накладки по цене 545 рублей за штуку. Однако это позволило компании набрать лишь 62 балла на конкурсе, в то время как «Метропром» с «НПЦ Система» и «Парсеком» набрали 74 балла с предложением свыше 950 рублей за штуку.

