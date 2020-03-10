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10.03.2020 13:55
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На тендере подземки снижение цены на 60% не помогло выиграть у фирмы экс-начальника одной из служб «Петербургского метрополитена»

ГУП «Петербургский метрополитен» подвело итоги закупки накладок на башмаки токоприемника контактного рельса: сбросив цену с 8,2 млн до 6,1 млн рублей, выиграла компания «Метропром», представляющая на тендере «НПЦ Система» и фирму «Парсек». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, конкуренцию победителю пыталась составить компания «Моспик», которая вышла с предложением в 3,5 млн рублей за 6500 накладок. Представитель фирмы рассказал, что «Моспик» был готов поставлять накладки по цене 545 рублей за штуку. Однако это позволило компании набрать лишь 62 балла на конкурсе, в то время как «Метропром» с «НПЦ Система» и «Парсеком» набрали 74 балла с предложением свыше 950 рублей за штуку.

Одним из совладельцев компании «Метропром» является Владимир Барышев — бывший начальник службы материально-технического снабжения «Петербургского метрополитена». «Фонтанка» рассказывала о том, что закупочные цены подземки Северной столицы на запчасти могут отличаться от московских и в 25 раз. При этом вокруг ГУПа за прошедшее десятилетие сложился пул близких друг к другу компаний, которые в свою очередь могут быть связаны с менеджментом госпредприятия.

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Комментарии (5)

dimas062
Совладелец бывший начальник службы материально-технического снабжения «Петербургского метрополитена» - так за это сразу плюс 20 баллов комиссия даёт.
VotONOkak
Зайдите, посмотрите, как тендеры у подземки идут - мешок цемента, ужасного качества, который вскоре трескается, после заливки путей в метро - в 5 раз дороже среднерыночного!!! И так повсеместно!!! Спокойно бюджет пилят...
Петр Петров
Прокуроры АУ???? Вы чем вообще заняты, кроме крышевания проституток.
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