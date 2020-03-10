Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Как сообщает 10 марта РИА Новости, они схожи с симптомами лихорадки денге.
По данным агентства, заболевшие жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у наблюдаемых пациентов не было обычных для зараженных коронавирусом симптомов: насморка, мокрого кашля и боли в горле.
После того, как лечение от лихорадки денге не помогло пациентам, их проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человека, скончались 3136, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.