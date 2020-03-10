Ученые выявили новые симптомы коронавируса

Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Как сообщает 10 марта РИА Новости, они схожи с симптомами лихорадки денге.



По данным агентства, заболевшие жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у наблюдаемых пациентов не было обычных для зараженных коронавирусом симптомов: насморка, мокрого кашля и боли в горле.



После того, как лечение от лихорадки денге не помогло пациентам, их проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат.

