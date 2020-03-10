Учёные выявили новые симптомы коронавируса. Заболел французский министр, Трампа не проверяли

Учёные Сингапура установили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, которые могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге, сообщает 10 марта ТАСС. Точная диагностика крайне важна, поскольку неправильное лечение может представлять опасность не только для пациента, но и для окружающих.

«Пациент поступает с типичной клинической картиной для денге — высокая температура и сыпь. При этом у него нет привычных для COVID-19 симптомов — насморка, кашля, боли в горле», — отмечается в исследовании врачей и экспертов, опубликованном 10 марта газетой The Straits Times. При этом, по их словам, иногда лабораторные исследования «могут показывать ложноположительные результаты на денге». В Сингапуре отмечено уже два таких случая.

Первый случай заражения коронавирусом отмечен в Монголии, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву. Он является французским гражданином и работает в Монголии. Во Франции COVID-19 выявлен у министра культуры Франка Ристера. Он, по информации «Франс Пресс», на прошлой неделе провел несколько дней в Национальном собрании, где на сегодняшний день заболели пять депутатов. Сейчас министр находится в своём доме в Париже и чувствует себя хорошо. Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи работает из дома после возможного контакта с зараженным коронавирусом COVID-19, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз министра сухопутных сил США Райан. На добровольный карантин перешли и несколько членов штаба сухопутных сил в Европе, которые могли вступить в контакт с лицом, зараженным COVID-19, во время недавней конференции. Президент США Дональд Трамп не проходил тестирование на коронавирус, хотя по крайней мере два законодателя, с которыми он недавно общался, объявили, что находятся на карантине после посещения конференции, пишет «Коммерсантъ».

«Президент не проходил тестирование на COVID-19, потому что у него не было длительного тесного контакта ни с кем из известных подтвержденных пациентов с COVID-19, и у него нет никаких симптомов»,— приводит Reuters слова пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. По ее словам, господин Трамп остается в отличном состоянии здоровья, и его врач будет продолжать внимательно следить за ним. Число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 709, 25 человек умерли, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса. Три последних случая отмечены в округе Кинг (штат Вашингтон), в который входит город Сиэтл. В этом округе всего погибли от коронавируса 20 человек, из них 19 — в одном доме престарелых, добавляет РИА «Новости». В Японии правительство страны на своём заседании во вторник одобрило проект закона, регулирующего объявление чрезвычайной ситуации в стране в случае необходимости в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщило агентство Киодо. 13 марта он может быть принят парламентом. Законопроект регулирует объявление премьер-министром страны чрезвычайного положения, которое может включать рекомендации к самоизоляции граждан, отмену занятий в школах, отказ от посещения собраний и мест большого скопления людей, создание в экстренном порядке медицинских учреждений, причем в случае необходимости для этого могут быть использованы земля и здания без согласия владельцев, и другие меры.