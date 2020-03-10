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10.03.2020 09:03
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На Васильевском ловили агрессивного водителя, под конец «женских» выходных стрелявшего в даму

Вспышкой агрессии закончились длинные праздничные выходные для петербуржца средних лет в Калининском районе. Томление и пары алкоголя заставили взяться за пистолет, который был направлен на даму.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), стрельба в многоэтажке на Брюсовской улице, 7, раздалась в первом часу дня 9 марта. После этого в полицию позвонила 49-летняя женщина и сообщила, что ранена. Приехавший наряд хозяина дома уже не застал: тот скрылся на «Пежо» после выстрела, причем сел за руль нетрезвый. Во всяком случае, так утверждала его жертва.

Катался 50-летний петербуржец недолго. Уже через два часа, вычислив его местоположение благодаря геолокации по телефону, его остановили на Васильевском острове. В машине лежал травматический пистолет.

Даму отвезли в больницу, рану на ноге ей обработали.

Официально оба участника этой истории не работают, не судимы, не связаны друг с другом штампом в паспорте. Но признают, что коротали время за бутылочкой, а потом мирное расположение духа покинуло их.

Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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