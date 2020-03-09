Дзюба сыграет за «Зенит» впервые в 2020 году

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал стартовый состав на матч 21 тура чемпионата РПЛ против «Уфы». Встреча пройдёт в понедельник, 9 марта, на «Газпром Арене».
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Эмилиано Ригони, Артем Дзюба (капитан команды).
Отметим, что для Дзюбы эта игра станет первой в 2020 году за клуб.
В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Данила Прохин, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате РПЛ с 46 очками. «Уфа» занимает 9 место с 25 очками.