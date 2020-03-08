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08.03.2020 17:12
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Сайт Мосгорздрава лёг после публикации ответов на вопросы по коронавирусу. Выкладываем их здесь

Сайт Мосгорздрава днём 8 марта перестал работать. При попытке открыть страницу браузер выдаёт ошибку 404.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на самые частые вопросы по коронавирусу.

«Фонтанка» предлагает ознакомиться с информацией, к которой сейчас безуспешно пытаются пробиться многие пользователи.

Какие симптомы у коронавируса?

Повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Какие меры по профилактике коронавируса существуют?

Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях?

Использование маски снижает риск заражения. Маску нужно регулярно менять.

Где сделать вакцинацию от коронавируса?

В настоящее время вакцина находится в разработке.

Где сдать анализ на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследованию подлежат: 1) прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран); 2) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания; 3) лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Пробу для анализа берёт медицинский работник. Во всех остальных случаях анализ не проводится.

В каких странах неблагоприятная эпидемиологическая обстановка?

Китай, Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания.

Сколько длится карантин?

Карантин длится 14 дней с момента пересечения границы Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции или с даты контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Что нельзя делать во время карантина?

Нельзя покидать место своего проживания, посещать учёбу и работу.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Чем-то надо Украину с медийных просторов вытеснять и вирус для этого подходит вполне.
Caliform
Широкое распространение вируса по России выгодно Пенсионному фонду. Меньше пенсионеров - больше денег Фонду останется.
Надоели с этим короновирусрм. Давайте не в карантин, а сразу сажать. Морочите голову людям. Ну вирус и дальше что. Вич не спит, онкология в е не важно , коронвтрус придумали для нас , идиотов
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