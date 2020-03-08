Сайт Мосгорздрава лёг после публикации ответов на вопросы по коронавирусу. Выкладываем их здесь

Повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

«Фонтанка» предлагает ознакомиться с информацией, к которой сейчас безуспешно пытаются пробиться многие пользователи.

Какие меры по профилактике коронавируса существуют?

Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях?

Использование маски снижает риск заражения. Маску нужно регулярно менять.

Где сделать вакцинацию от коронавируса?

В настоящее время вакцина находится в разработке.

Где сдать анализ на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследованию подлежат: 1) прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран); 2) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания; 3) лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Пробу для анализа берёт медицинский работник. Во всех остальных случаях анализ не проводится.