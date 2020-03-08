Сайт Мосгорздрава лёг после публикации ответов на вопросы по коронавирусу. Выкладываем их здесь
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Ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на самые частые вопросы по коронавирусу.
«Фонтанка» предлагает ознакомиться с информацией, к которой сейчас безуспешно пытаются пробиться многие пользователи.
Какие симптомы у коронавируса?
Повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.
Какие меры по профилактике коронавируса существуют?
Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Помогают ли маски при инфекционных заболеваниях?
Использование маски снижает риск заражения. Маску нужно регулярно менять.
Где сделать вакцинацию от коронавируса?
В настоящее время вакцина находится в разработке.
Где сдать анализ на коронавирус?
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследованию подлежат: 1) прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран); 2) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания; 3) лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Пробу для анализа берёт медицинский работник. Во всех остальных случаях анализ не проводится.
В каких странах неблагоприятная эпидемиологическая обстановка?
Китай, Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания.
Сколько длится карантин?
Карантин длится 14 дней с момента пересечения границы Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции или с даты контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Что нельзя делать во время карантина?
Нельзя покидать место своего проживания, посещать учёбу и работу.