Трогал и фотографировал. Петербурженка спустя два месяца узнала, что сосед устроил сеанс стриптиза для двухлетки

В Петербурге полиция ищет 44-летнего жителя Кировского района после заявления о сексуальном интересе к малолетней. Жертвой стала двухлетняя дочка знакомой.

Как стало известно «Фонтанке», заявление от 42-летней петербурженки легло на стол полиции ранним утром 8 марта. Женщина просит привлечь к ответственности соседа — он на пару лет старше и живёт несколькими этажами выше в доме на улице Корнеева.

По словам заявительницы, мужчина соблазнился её двухлетней дочерью ещё 19 декабря прошлого года. Тогда мать с девочкой были в гостях в его квартире, но об извращённом интересе знакомого она узнала только недавно. По всей видимости, его выдали фотографии, которые сосед, со слов петербурженки, делал, пока трогал ребёнка и обнажался сам.