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08.03.2020 16:10
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Трогал и фотографировал. Петербурженка спустя два месяца узнала, что сосед устроил сеанс стриптиза для двухлетки

В Петербурге полиция ищет 44-летнего жителя Кировского района после заявления о сексуальном интересе к малолетней. Жертвой стала двухлетняя дочка знакомой.

Как стало известно «Фонтанке», заявление от 42-летней петербурженки легло на стол полиции ранним утром 8 марта. Женщина просит привлечь к ответственности соседа — он на пару лет старше и живёт несколькими этажами выше в доме на улице Корнеева.

По словам заявительницы, мужчина соблазнился её двухлетней дочерью ещё 19 декабря прошлого года. Тогда мать с девочкой были в гостях в его квартире, но об извращённом интересе знакомого она узнала только недавно. По всей видимости, его выдали фотографии, которые сосед, со слов петербурженки, делал, пока трогал ребёнка и обнажался сам.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, на поиск мужчины ориентированы наряды. С Уголовным кодексом он знаком, но за преступления сексуального характера не привлекался. В его «копилке» — статьи о краже и угрозе убийством.

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Комментарии (2)

Чёрт Опасный
"Тогда мать с девочкой были в гостях в его квартире, но об извращённом интересе знакомого она узнала только недавно." причём всё это было ещё в середине декабря прошлого года, но наконец мать что-то заметила.
Хорошая мать, дай бог каждому!
Peshekhod
Тьфу, пакость какая. Закатать извращенца далеко и надолго, если действительно подтвердится. Ибо, к сожалению, вполне возможен оговор, чему есть примеры.
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