Сын судьи после убийства приятеля сбежал в Пушкин. Его нашли

Масштабные поиски 14-летнего сына петербургского судьи, которые развернулись после убийства школьника в Колпино и продолжались всю ночь, закончились в Пушкинском районе.

По информации «Фонтанки», утром 8 марта беглеца обнаружил наряд патрульно-постовой службы в Пушкине. Сейчас он доставлен в ОМВД Пушкинского района. Следователи рассчитывают после его показаний внести полную ясность в картину убийства, которое произошло вечером субботы в квартире на улице Ижорского Батальона в Колпино.

Как сообщает петербургский Следком, в ближайшее время юноша будет допрошен в качестве подозреваемого. Следователи собираются просить для него домашний арест.