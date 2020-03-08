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08.03.2020 12:37
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Сын судьи после убийства приятеля сбежал в Пушкин. Его нашли

Масштабные поиски 14-летнего сына петербургского судьи, которые развернулись после убийства школьника в Колпино и продолжались всю ночь, закончились в Пушкинском районе.

По информации «Фонтанки», утром 8 марта беглеца обнаружил наряд патрульно-постовой службы в Пушкине. Сейчас он доставлен в ОМВД Пушкинского района. Следователи рассчитывают после его показаний внести полную ясность в картину убийства, которое произошло вечером субботы в квартире на улице Ижорского Батальона в Колпино.

Как сообщает петербургский Следком, в ближайшее время юноша будет допрошен в качестве подозреваемого. Следователи собираются просить для него домашний арест.

Тело подростка с огнестрельной раной головы нашли на седьмом этаже дома на улице Ижорского Батальона в начале десятого вечер 7 марта. Чуть позже выяснилось, что это 15-летний приятель сына судьи Третьего кассационного суда. Как сообщала «Фонтанка», школьники вместе смотрели хоккей. По версии следствия, 14-летний Артём взял гладкоствольное ружье ИЖ-18, зарегистрированное на отца и выстрелил в друга. Затем юноша, находясь явно в неадекватном состоянии, перетащил тело убитого с третьего на седьмой этаж и сбежал. Полицейские через «Фонтанку» передавали, что никто сейчас не считает мальчика убийцей: «Мы полагаем, что это был непреднамеренный выстрел, просто глупость».

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Комментарии (18)

260622081
Рафик не в чем не виноват!
Чёрт Опасный
Домашний арест - дивно, гуманно.
daisychain
С 14 лет уголовка только за тяжкие преступления. Судя по тому, как общественность готовят к мысли об "игались с ружьем, а оно случайно выстрелило", а единственный свидетель благоразумно находился в соседней комнате - дело аккуратно закроют, судья выплатит символическую компенсацию и продолжит вершить правосудие, садя тех, кто швыряют пластиковые стаканчики и мешают проходу пешеходов своими плакатами.
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