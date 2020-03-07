По мнению мэра, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы, однако президент местной общины, которая следит за сохранностью статуй, считает, что водитель, возможно, совершил ДТП преднамеренно, пишет The Guardian . Дело в том, что моаи для коренного населения Рапа Нуи (так называют остров Пасхи его жители) являются святынями, доставшимися от предков и воплощающими культурное наследие. Но далеко не все разделяют это мнение. Водитель злополучного пикапа — чилиец, то есть приехал на остров «с материка». Он задержан местной полицией по обвинению в повреждении памятников, имеющих национальное значение.

На чилийском острове Пасхи невнимательный водитель снес на своем пикапе одну из священных статуй — моаи, которыми знаменит остров. В результате ДТП пострадала даже каменная платформа, на которой была установлена статуя. Мэр острова заявил, что статуе нанесен «не поддающийся подсчету» урон.

Власти острова предлагают запретить въезд на территорию «священных мест» автомобильного транспорта, но эта идея не встретила поддержки среди местного населения. В данный момент на острове проживает около 12 тысяч человек, и столько же туристов приезжает на Рапа Нуи каждый месяц. Туристы — основой источник дохода для населения острова, и далеко не все приезжие готовы идти пешком несколько километров, чтобы посмотреть на знаменитые статуи.

Остров Пасхи считается самым уединенным островом в мире. До берегов Чили, чьей территорией остров стал в XIX веке, — порядка 3700 километров, до ближайшего соседнего населенного острова — 2200. На Рапа Нуи нет никакой промышленности, но зато построена современная взлетно-посадочная полоса, способная принимать крупные самолеты.

Остров стал популярен после исследований, проведенных в середине 50-х годов прошлого века норвежским путешественником Туром Хейердалом. Он заново «открыл» статуи, большинство из которых к тому времени либо было повалены ничком, либо почти полностью ушли в землю. Хейердал не только провел раскопки и записал местные легенды, но и с помощью островитян попробовал восстановить несколько статуй в их первозданном виде. Сегодня на острове насчитывается более 800 статуй, а он сам является национальным парком.