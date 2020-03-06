Мишустин назначил главу Росавиации первым замминистра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым замминистра транспорта. Документ опубликован на сайте правительства 6 марта.
Изменения в структуре Минтранса: утверждена должность первого заместителя Министра транспорта РФ – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. На эту должность назначен Александр Нерадько https://t.co/a0DGBlaYaOhttps://t.co/NBcsCANSL3— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 6, 2020
«Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте распоряжения.
Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с декабря 2009 года. До этого с октября 2005 года был руководителем Федеральной аэронавигационной службы.
У главы министерства транспорта Евгения Дитриха есть первый заместитель Иннокентий Алафинов, а также 7 заместителей.