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06.03.2020 21:43
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Мишустин назначил главу Росавиации первым замминистра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым замминистра транспорта. Документ опубликован на сайте правительства 6 марта.

«Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте распоряжения.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с декабря 2009 года. До этого с октября 2005 года был руководителем Федеральной аэронавигационной службы.

У главы министерства транспорта Евгения Дитриха есть первый заместитель Иннокентий Алафинов, а также 7 заместителей.

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