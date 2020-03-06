Полиция Финляндии пытается вернуть дочь россиянки, вывезенную в РФ

Случай киднеппинга расследует полиция Лапландии - мать вывезла без ведома отца девочку с гражданством России и Финляндии, сообщает финское издание Iltalehti.

В субботу, 7 марта, прошла неделя с того момента, как мать четырехлетней дочери финского мужчины вывезла своего ребенка в Россию. Теперь отец изо всех сил старается вернуть девочку в Финляндию. А по возможности - и свою бывшую жену.

Финн утверждает, что он единственный родитель, и документы на девочку были у него, тем, не менее, её сумели вывезти из страны. По данным издания, четырёхлетний ребёнок имеет двойное гражданство.