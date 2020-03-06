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06.03.2020 20:59
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Полиция Финляндии пытается вернуть дочь россиянки, вывезенную в РФ

Случай киднеппинга расследует полиция Лапландии - мать вывезла без ведома отца девочку с гражданством России и Финляндии, сообщает финское издание Iltalehti.

В субботу, 7 марта, прошла неделя с того момента, как мать четырехлетней дочери финского мужчины вывезла своего ребенка в Россию. Теперь отец изо всех сил старается вернуть девочку в Финляндию. А по возможности - и свою бывшую жену.

Финн утверждает, что он единственный родитель, и документы на девочку были у него, тем, не менее, её сумели вывезти из страны. По данным издания, четырёхлетний ребёнок имеет двойное гражданство.

Между тем, полиция Финляндии расследует случай как похищение ребёнка. Известно, что мать вывезла дочь через погранпункт «Ваалимаа» («Торфяновка»).

«С такой страной, как Россия, сотрудничество может быть не таким гладким, как, например, со Швецией. Эти истории о похищениях существовали и раньше. Первым приоритетом является вернуть ребенка в Финляндию», - заявила комиссар по уголовным делам полиции Лапландии Кати-Сусанна Луккаринен.

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Комментарии (2)

0k0
Ребёнку желаю счастья и благополучия.

А финскому правосудию не мешало бы задуматься, почему дети так часто бегут в Россию. Не потому ли, что при разводе детей всегда оставляют финскому родителю, а не российскому?
HomerMP
Полиция Финляндии может даже и не пытаться решить эту задачу, т.к. обращаться в данном случае нужно в российский суд. Благо в отношениях между Финляндией и Россией соответствующий международный договор действует с 01.01.2013.
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