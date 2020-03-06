ВОЗ: Надеяться, что коронавирус исчезнет к лету, не надо

Ложными надеждами назвал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан информацию о том, что коронавирус нового типа перестанет распространяться к лету. Слова чиновника от медицины цитирует 6 марта «Интерфакс».



На пресс-конференции в Женеве Райан заявил, что в ВОЗ пока нет точной аналитики о том, какова будет динамика развития вируса в различных климатических условиях.



«Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — заявил он.

