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06.03.2020 19:52
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ВОЗ: Надеяться, что коронавирус исчезнет к лету, не надо

Ложными надеждами назвал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан информацию о том, что коронавирус нового типа перестанет распространяться к лету. Слова чиновника от медицины цитирует 6 марта «Интерфакс».

На пресс-конференции в Женеве Райан заявил, что в ВОЗ пока нет точной аналитики о том, какова будет динамика развития вируса в различных климатических условиях.

«Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — заявил он.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. По состоянию на 6 марта в мире выявлено почти 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.

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