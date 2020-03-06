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06.03.2020 18:09
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Акции «Тинькова» рухнули на 20% на новостях о смертельной болезни основателя и налоговых претензиях США

Котировки депозитарных расписок TCS Group («Тиньков кредитные системы») 6 марта вечером упали на торгах Московской биржи больше чем на 20% на фоне новостей о болезни основателя компании Олега Тинькова и налоговых претензиях к нему со стороны американских властей.

Еще в начале февраля расписки компании на Московской бирже торговались примерно по 1600 рублей за штуку, а к 18:00 6 марта за них давали меньше 1200 рублей.

Напомним, ранее Олег Тиньков заявил о том, что борется с острой формой лейкемии.

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Комментарии (1)

perrkele_sattana
Я человек не жестокий, но Олегу Тинькову хочу пожелать только одного: долгого-долгого лечения. Вот, как он из людей жилы, годами вынимал. И врачей, с такой же квалификацией и порядочностью, как у него. Агу, ага, ухватил бога за бороду
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