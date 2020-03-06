Фуру на КАД могло унести в столб из-за колеса. Зеваки собирают пробку третий час
Движение на севере кольцевой автодороги Петербурга, где произошло ДТП с фурой, по-прежнему затруднено. Причиной аварии могла стать техническая проблема.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:30 на 22-м километре внутреннего кольца большегрузный автомобиль въехал в разделительную полосу, где и остался ждать эвакуации. Машина раскидала пластиковые ограждения и уронила фонарный столб.
Предположительно у фуры лопнуло колесо. Пострадавших в ДТП нет.
На участке КАД, где произошло ДТП, ведутся дорожные работы. Движение в каждом направлении организовано по двум полосам, и ограничений из-за аварии нет. Тем не менее, по данным «Яндекс.Пробок», в районе ДТП до сих пор затруднено движение. Пробку собирают любопытные, отмечают автомобилисты.