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06.03.2020 17:30
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Фуру на КАД могло унести в столб из-за колеса. Зеваки собирают пробку третий час

Движение на севере кольцевой автодороги Петербурга, где произошло ДТП с фурой, по-прежнему затруднено. Причиной аварии могла стать техническая проблема.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:30 на 22-м километре внутреннего кольца большегрузный автомобиль въехал в разделительную полосу, где и остался ждать эвакуации. Машина раскидала пластиковые ограждения и уронила фонарный столб.

Предположительно у фуры лопнуло колесо. Пострадавших в ДТП нет.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На участке КАД, где произошло ДТП, ведутся дорожные работы. Движение в каждом направлении организовано по двум полосам, и ограничений из-за аварии нет. Тем не менее, по данным «Яндекс.Пробок», в районе ДТП до сих пор затруднено движение. Пробку собирают любопытные, отмечают автомобилисты.

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