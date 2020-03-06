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06.03.2020 16:17
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Михаил Ефремов, когда не смог вылететь из Пулково, выступил на злобу дня и похулил президента

Гражданин-поэт Михаил Ефремов попал в прозаическую ситуацию в аэропорту Пулково. Стоически перенести отказ авиакомпании заслуженный артист России не смог и, кажется, наговорил себе на нечто большее, чем просто на поездку в вытрезвитель.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, когда нетрезвому Михаилу Ефремову отказали в посадке на самолёт airBaltic до Риги, то актёр рассвирепел. Пока двое полицейских провожали буйного и знаменитого пассажира в отдел, тот не сдерживал себя в эмоциях и в самых отборных выражениях высказывался о стране, в которой живёт, её законах и президенте.

От медосвидетельствования Ефремов отказываться не стал. В отношении него составили административный протокол.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Uber_33
Скоро будет отличная эскапада!)))
260615351
вот бы послушать(((
Maik5
Тут не так запьёшь.
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