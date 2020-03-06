Гражданин-поэт Михаил Ефремов попал в прозаическую ситуацию в аэропорту Пулково. Стоически перенести отказ авиакомпании заслуженный артист России не смог и, кажется, наговорил себе на нечто большее, чем просто на поездку в вытрезвитель.



Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, когда нетрезвому Михаилу Ефремову отказали в посадке на самолёт airBaltic до Риги, то актёр рассвирепел. Пока двое полицейских провожали буйного и знаменитого пассажира в отдел, тот не сдерживал себя в эмоциях и в самых отборных выражениях высказывался о стране, в которой живёт, её законах и президенте.

