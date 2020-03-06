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06.03.2020 14:05
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Михаил Ефремов не смог покинуть Петербург. В Пулково на него оформили протокол и оставили трезветь

Актёр Михаил Ефремов не смог улететь из Петербурга в Ригу. Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем.

По данным «Фонтанки», 6 марта Ефремов намеревался отправиться в столицу Латвии из аэропорта Пулково, но состояние алкогольного опьянения стало для него серьёзной преградой. Актёра театра «Современник» оставили в Петербурге трезветь и оформили протокол об административном правонарушении. Накануне он давал спектакль «Чапаев и пустота» в ДК Ленсовета.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Komarinsk2019
Ефремову можно всё простить :)
Антон Гальцов
Ефремов: Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница, не бухаю а подбухиваю
Гриб
ну что , блохеры, фонтанка нам говорит давай, до свидания. Они все для этого сделали. Молодцы! Остался один контактег
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