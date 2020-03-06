Михаил Ефремов не смог покинуть Петербург. В Пулково на него оформили протокол и оставили трезветь

Актёр Михаил Ефремов не смог улететь из Петербурга в Ригу. Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем.



По данным «Фонтанки», 6 марта Ефремов намеревался отправиться в столицу Латвии из аэропорта Пулково, но состояние алкогольного опьянения стало для него серьёзной преградой. Актёра театра «Современник» оставили в Петербурге трезветь и оформили протокол об административном правонарушении. Накануне он давал спектакль «Чапаев и пустота» в ДК Ленсовета.