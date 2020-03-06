Трёхкратный чемпион мира погиб в ДТП, въехав под встречный грузовик
Спортсмен-паралимпиец из Омска, трёхкратный чемпион мира по плаванию, погиб в результате ДТП под Новосибирском.
Как пишет 6 марта NGS.RU, 23-летний Александр Макаров за рулём KIA Sportage 5 марта ехал в Новосибирск. На 1158-м километре трассы Омск — Новосибирск он, по предварительным данным ГИБДД, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. Сам водитель скончался на месте, а его 21-летний пассажир с травмами попал в больницу.
Погибший – 23-летний член сборной России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров. «Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени - начемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал три золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма», – отмечается в сообщении на сайте Паралимпийского комитета.