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06.03.2020 10:54
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Трёхкратный чемпион мира погиб в ДТП, въехав под встречный грузовик

Спортсмен-паралимпиец из Омска, трёхкратный чемпион мира по плаванию, погиб в результате ДТП под Новосибирском.

Как пишет 6 марта NGS.RU, 23-летний Александр Макаров за рулём KIA Sportage 5 марта ехал в Новосибирск. На 1158-м километре трассы Омск — Новосибирск он, по предварительным данным ГИБДД, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. Сам водитель скончался на месте, а его 21-летний пассажир с травмами попал в больницу.

Фото vk.com/nsogibdd с сайта <a href="https://news.ngs.ru/" class="_">ngs.ru</a>
Фото vk.com/nsogibdd с сайта ngs.ru

Погибший – 23-летний член сборной России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров. «Александр был одним из выдающихся паралимпийских пловцов нашего времени - начемпионате мира 2019 года в Лондоне он завоевал три золотые медали, внеся большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма», – отмечается в сообщении на сайте Паралимпийского комитета.

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