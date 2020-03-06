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06.03.2020 09:20
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Кровавая борьба за мобильник. Петербурженку изранили ножом, но она не выпустила из рук гаджет

Петербурженка получила два ножевых ранения, но так и не отдала телефон налетчику в лифте. Не исключено, что еще и тумаков надавала разбойнику.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), неприятности настигли 29-летнюю Алену в полдень 5 марта. В лифте дома на улице Котина, где женщина живет, неизвестный показал нож и велел отдавать мобильный телефон. Расставаться с имуществом не хотелось настолько, что петербурженка рискнула дать отпор. Завязалась драка, в ходе которой жертва налета получила два удара ножом — в левый бок и левую же руку. Но, что характерно, гаджет не отпустила. Злодею пришлось ретироваться ни с чем.

В статусе Алены в Instagram написано: «Свободная и счастливая!» Но первым, кому позвонила раненая, был бывший муж. Он-то и набрал телефон дежурной части полиции.

Пострадавшую скорая увезла в больницу, но угрозы для жизни нет. Мобильный телефон, борьба за который стала в прямом смысле слова кровавой, изъят в качестве вещдока.

Полиция Красносельского района ищет худого мужчину лет 45 в темных пуховике, куртке, шапке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Asus
А с телефоном смешно, не эти, так другие забрали:)
Прекрасно.
Asus
Идиотка! Ради телефона чуть жизнь не отдала, сейчас была бы свободна навсегда.
bebop
а зачем телефон забирать??? Как это поможет следствию?
Если это только потому, что вор хотел забрать телефон, то что бы взяли как вещдок если бы это был насильник?
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