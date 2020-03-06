Кровавая борьба за мобильник. Петербурженку изранили ножом, но она не выпустила из рук гаджет

Петербурженка получила два ножевых ранения, но так и не отдала телефон налетчику в лифте. Не исключено, что еще и тумаков надавала разбойнику.



Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), неприятности настигли 29-летнюю Алену в полдень 5 марта. В лифте дома на улице Котина, где женщина живет, неизвестный показал нож и велел отдавать мобильный телефон. Расставаться с имуществом не хотелось настолько, что петербурженка рискнула дать отпор. Завязалась драка, в ходе которой жертва налета получила два удара ножом — в левый бок и левую же руку. Но, что характерно, гаджет не отпустила. Злодею пришлось ретироваться ни с чем.

