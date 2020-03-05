«Крайне удивлены такому развитию событий». Депутатский иск по Охтинскому мысу изумил КГИОП
Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры прокомментировал «Фонтанке» иск по Охтинскому мысу, который накануне депутаты городского ЗакСа Борис Вишневский и Надежда Тихонова, а также глава региональных эсеров Марина Шишкина подали в Куйбышевский районный суд Петербурга.
«КГИОП, со своей стороны, расценивает исковое заявление Вишневского Б.Л., Тихоновой Н.Г. и Шишкиной М.А. как попытку отменить единственный документ, который накладывает обязательства по сохранению выявленного объекта на собственника рассматриваемого участка. Крайне удивлены такому развитию событий», — говорится в ответе комитета, который поступил в редакцию «Фонтанки» 5 марта.
Ранее петербургские парламентарии оспорили в суде предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения, существующего на Охтинском мысу. Кроме того, они потребовали признать незаконным его паспорт и охранное обязательство. Истцы считают, что эти документы предполагают лишь частичную охрану исторической территории.
Уточнить ряд вопросов относительно интересующего всех земельного участка с большим прошлым решила и «Фонтанка». Вопросы к КГИОП касались границ выявленного памятника, той его части, которая попадает под застройку, а также последних археологических изысканий на этой территории. Ответы на них, как оказалось, содержаться в приказе Минкульта России (от 06.03.2019 №250), который не подлежит разглашению. Об его существовании известно и защитникам зоны. Они намерены получить к нему доступ в судебном порядке.
Напомним, на Охтинском мысу располагалась шведская крепость Ниеншанц. В начале XVIII века по приказу Петра Первого она была разрушена.
2 марта 2020 года «Газпром нефть» объявил победителя конкурса на разработку проекта резиденции на этой территории. Им стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei.
Ситуацию вокруг застройки охранных зон Охтинского мыса в интервью «Фонтанке» ранее прокомментировала член правления компании и директор «Газпром нефть – Восточно-Европейские проекты» Елена Илюхина. Она заявила, что попавшие под охрану участки мыса станут частью ландшафта будущего парка. Таким образом будет обеспечена их сохранность. Илюхина также подчеркнула, что, предположительно, никаких каменных сооружений, имеющих историческую ценность, там не осталось.