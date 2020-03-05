«Крайне удивлены такому развитию событий». Депутатский иск по Охтинскому мысу изумил КГИОП

«КГИОП, со своей стороны, расценивает исковое заявление Вишневского Б.Л., Тихоновой Н.Г. и Шишкиной М.А. как попытку отменить единственный документ, который накладывает обязательства по сохранению выявленного объекта на собственника рассматриваемого участка. Крайне удивлены такому развитию событий», — говорится в ответе комитета, который поступил в редакцию «Фонтанки» 5 марта.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры прокомментировал «Фонтанке» иск по Охтинскому мысу, который накануне депутаты городского ЗакСа Борис Вишневский и Надежда Тихонова, а также глава региональных эсеров Марина Шишкина подали в Куйбышевский районный суд Петербурга.

Ранее петербургские парламентарии оспорили в суде предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения, существующего на Охтинском мысу. Кроме того, они потребовали признать незаконным его паспорт и охранное обязательство. Истцы считают, что эти документы предполагают лишь частичную охрану исторической территории.

Уточнить ряд вопросов относительно интересующего всех земельного участка с большим прошлым решила и «Фонтанка». Вопросы к КГИОП касались границ выявленного памятника, той его части, которая попадает под застройку, а также последних археологических изысканий на этой территории. Ответы на них, как оказалось, содержаться в приказе Минкульта России (от 06.03.2019 №250), который не подлежит разглашению. Об его существовании известно и защитникам зоны. Они намерены получить к нему доступ в судебном порядке.

Напомним, на Охтинском мысу располагалась шведская крепость Ниеншанц. В начале XVIII века по приказу Петра Первого она была разрушена.

2 марта 2020 года «Газпром нефть» объявил победителя конкурса на разработку проекта резиденции на этой территории. Им стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei.