FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
66.19р73.68р
05.03.2020 19:43
0
Печать

Зеленые зоны выстроились в очередь на благоустройство. Порядок определило голосование горожан

В 2020 году в Петербурге в рамках программы комфортной городской среды благоустроят 9 зеленых зон, которые Смольный определил на основе результатов голосования горожан, сообщает 5 марта комитет по благоустройству. Больше всего голосов набрали Ладожский парк, сквер у дома №9 на улице Александра Товпеко и Березовый сад.

В адресную программу на 2020 год, кроме трех «медалистов», попали зеленая зона северо-западнее дома №11 на улице Александра Товпеко, скверы на пересечении Мясной и Псковской улиц, на ул. Восстания, дом 8а, Николая Ивасюка. А также сквер между Малой Карпатской и Карпатской улицами и Пионерский сад.

Голосование комитет по благоустройству проводил 17–29 февраля. На его основании Смольный отобрал 15 объектов в программу «Комфортная городская среда». Всего в опросе приняли участие более 43 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний