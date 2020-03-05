Зеленые зоны выстроились в очередь на благоустройство. Порядок определило голосование горожан

В 2020 году в Петербурге в рамках программы комфортной городской среды благоустроят 9 зеленых зон, которые Смольный определил на основе результатов голосования горожан, сообщает 5 марта комитет по благоустройству. Больше всего голосов набрали Ладожский парк, сквер у дома №9 на улице Александра Товпеко и Березовый сад.



В адресную программу на 2020 год, кроме трех «медалистов», попали зеленая зона северо-западнее дома №11 на улице Александра Товпеко, скверы на пересечении Мясной и Псковской улиц, на ул. Восстания, дом 8а, Николая Ивасюка. А также сквер между Малой Карпатской и Карпатской улицами и Пионерский сад.

