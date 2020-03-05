Вынос мусора дорого обойдется москвичу, попавшему под коронавирусный карантин

Жителя столицы на коронавирусном карантине навестили сотрудники полиции. Они вручили ему протокол о невыполнении законного предписания после того, как он вышел из квартиры до помойки.



Об этом 5 марта пишет «МБХ Медиа». Житель столицы рассказал, что полицейские наведывались к нему дважды. 3 марта его уведомили о недопустимости повторного нарушения, отметив, что в противном случае его изолируют принудительно. Через два дня он получил протокол об административном правонарушении. Статья 19.5 КоАП, невыполнение законного предписания, подразумевает штраф до 500 рублей, решение принимает суд.

