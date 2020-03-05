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05.03.2020 19:24
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Вынос мусора дорого обойдется москвичу, попавшему под коронавирусный карантин

Жителя столицы на коронавирусном карантине навестили сотрудники полиции. Они вручили ему протокол о невыполнении законного предписания после того, как он вышел из квартиры до помойки.

Об этом 5 марта пишет «МБХ Медиа». Житель столицы рассказал, что полицейские наведывались к нему дважды. 3 марта его уведомили о недопустимости повторного нарушения, отметив, что в противном случае его изолируют принудительно. Через два дня он получил протокол об административном правонарушении. Статья 19.5 КоАП, невыполнение законного предписания, подразумевает штраф до 500 рублей, решение принимает суд.

Полицейские, рассказал москвич, показали ему документ, на котором его фотография из заграничного паспорта сравнивается с кадрами из съемки камерами видеонаблюдения. Засняли его в тот момент, когда он вышел из дома до ближайшей помойки. Анализ показал схожесть в 72 процента, рядом пометка «Соответствие: низкое».

Молодой человек оказался на карантине после поездки в Италию. Домой он вернулся 29 февраля на одном самолете с Давидом Беровым, у которого позже диагностировали Covid19. Из квартиры пассажиру рейса запретили выходить 1 марта.

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Комментарии (6)

atf
Маску носить, кепку, одежду менять и походку. Как то так.
Noisymouse
Дуй в больничку на карантин, и проблема мусора перестанет волновать.
LGlo
А если у карантинного дома собака есть? Гулять с ней кто должен?
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