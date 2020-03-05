В Петербурге на продажу выставили здание Банка для внешней торговли на Большой Морской улице, 32. Торги проведут на площадке «Российского аукционного дома», объявление о продаже появилось 5 марта на сайте компании.



Начальная стоимость объекта составляет 350 млн рублей. В составе лота пятиэтажное, если считать подземный уровень, здание площадью более 2,5 тыс. кв. м и участок в 1,3 тыс. кв. м.

«Объект подходит для размещения представительств крупных компаний, банков, медицинских центров, а также гостинично-банкетного комплекса класса De Luxe», — говорится в описании лота.

