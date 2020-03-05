РАД выставил на торги памятник федерального значения на Большой Морской. Здание Банка для внешней торговли оценили в 350 млн
В Петербурге на продажу выставили здание Банка для внешней торговли на Большой Морской улице, 32. Торги проведут на площадке «Российского аукционного дома», объявление о продаже появилось 5 марта на сайте компании.
Начальная стоимость объекта составляет 350 млн рублей. В составе лота пятиэтажное, если считать подземный уровень, здание площадью более 2,5 тыс. кв. м и участок в 1,3 тыс. кв. м.
«Объект подходит для размещения представительств крупных компаний, банков, медицинских центров, а также гостинично-банкетного комплекса класса De Luxe», — говорится в описании лота.
Здание является объектом культурного наследия федерального значения «Банк для внешней торговли Русский с флигелями». Его в 1887–1888 годах возвели по проекту архитектора Виктора Шретера. Особняк построен в стиле эклектика.
В 2018 году в здании был восстановлен световой фонарь — цветной витраж площадью 120 кв. м. Конструкция поделена на три яруса. Нижний представляет собой купол, который образуют дюжина клепаных металлических ферм переменной высоты. Верхний ярус — ферменная надстройка и двенадцатигранная шатровая часть из клепаных металлических ребер. Третий ярус представляет собой конусообразный световой фонарь.