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05.03.2020 14:24
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РАД выставил на торги памятник федерального значения на Большой Морской. Здание Банка для внешней торговли оценили в 350 млн

В Петербурге на продажу выставили здание Банка для внешней торговли на Большой Морской улице, 32. Торги проведут на площадке «Российского аукционного дома», объявление о продаже появилось 5 марта на сайте компании.

Начальная стоимость объекта составляет 350 млн рублей. В составе лота пятиэтажное, если считать подземный уровень, здание площадью более 2,5 тыс. кв. м и участок в 1,3 тыс. кв. м.

«Объект подходит для размещения представительств крупных компаний, банков, медицинских центров, а также гостинично-банкетного комплекса класса De Luxe», — говорится в описании лота.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения «Банк для внешней торговли Русский с флигелями». Его в 1887–1888 годах возвели по проекту архитектора Виктора Шретера. Особняк построен в стиле эклектика.

В 2018 году в здании был восстановлен световой фонарь — цветной витраж площадью 120 кв. м. Конструкция поделена на три яруса. Нижний представляет собой купол, который образуют дюжина клепаных металлических ферм переменной высоты. Верхний ярус — ферменная надстройка и двенадцатигранная шатровая часть из клепаных металлических ребер. Третий ярус представляет собой конусообразный световой фонарь.

Фото: предоставлено КГИОП
Фото: предоставлено КГИОП
Фото: Русский для внешней торговли банк на Citywalls.ru

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