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05.03.2020 11:24
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Анонимы второй день терроризируют авиакомпании. Под удар попал и рейс из Петербурга

Вылетевший из Петербурга самолет «России» собирались сажать в Ростове-на-Дону из-за угрозы минирования, однако он продолжил свой путь.

«В адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса #6891 Санкт-Петербург — Симферополь», — рассказали «Фонтанке» 5 марта в пресс-службе авиаперевозчика.

Однако самолет продолжил движение в пункт назначения, хотя первоначально планировалось, что он сядет в Ростове-на-Дону.

При этом сегодня утром сообщали также о минировании на борту самолета Airbus А320, который утром вылетел из Шереметьево в Омск, и рейса из Москвы в Сыктывкар. Пока оба сообщения не подтвердились.

Напомним, что вчера, 5 марта, анонимы опробовали новую тактику на двух рейсах «Аэрофлота» и S7.

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Комментарии (1)

Tattiana
Хоть у кого-то с головой в порядке - не стали самолёт сажать.
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