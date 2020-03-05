Анонимы второй день терроризируют авиакомпании. Под удар попал и рейс из Петербурга

Вылетевший из Петербурга самолет «России» собирались сажать в Ростове-на-Дону из-за угрозы минирования, однако он продолжил свой путь.



«В адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса #6891 Санкт-Петербург — Симферополь», — рассказали «Фонтанке» 5 марта в пресс-службе авиаперевозчика.



Однако самолет продолжил движение в пункт назначения, хотя первоначально планировалось, что он сядет в Ростове-на-Дону.



При этом сегодня утром сообщали также о минировании на борту самолета Airbus А320, который утром вылетел из Шереметьево в Омск, и рейса из Москвы в Сыктывкар. Пока оба сообщения не подтвердились.

