В России со следующего года изменится система оплаты отпусков и больничных

Система оплаты больничных, отпусков и дектретных изменится в России с 2021 года. Их будет компенсировать непосредственно Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

Законопроект Минтруда внесут на рассмотрение Госдумы в декабре этого года, пишут 5 марта «Известия» со ссылкой на кабмин. Его готовы поддержать «Единая Россия», ЛДПР и другие фракции парламента. Инициатива направлена на гарантированное получение россиянами положенных страховых выплат в правильном размере.

Первый заместитель председателя «Единой России» в Думе Андрей Исаев пояснил, что законопроект дает ряд преимуществ. У работодателя может не оказаться средств для положенных выплат, таким образом его сотрудники будут чувствовать себя спокойнее. Он добавил, что в настоящее время россияне часто боятся брать больничный или уходить в отпуск, опасаясь взывать недовольство у руководства.

