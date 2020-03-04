«Нашли слабое звено, это ваш сын». Депутат МО «Константиновское» заявила в прокуратуру о давлении

Депутат 2 марта направила заявление на имя прокурора Красносельского района Павла Хлебковича. В документе (есть в распоряжении редакции) Кузнецова пишет, что на нее оказывается психологическое и моральное давление. Ей в феврале, накануне заседания совета, на котором рассматривался вопрос о бюджете муниципалитета, в социальной сети «ВУонтакте» написал некий «Матвей Иванов». Скрины переписки Кузнецова опубликовала на своей странице.

«Есть предложение договориться по МО «Константиновское», - написал Иванов. - Для того, что бы решить этот вопрос мы выбрали именно вас, поскольку нашли слабое звено, это ваш сын Кирилл» (орфография и пунктуация здесь и далее авторские — прим. Ред.). Пользователь намекнул, что «если копнуть дальше, можно не одно уголовное дело возбудить «о схемах обнала и ликвидации компаний». «Думаем что Кирилл сам все поймет. Тем более он деловой человек, мы найдем интерес ему. Не нужно вам из себя делать жертву, вы грамотные люди, сможете нормально работать... От вас просим только прийти на совет и закончить со всем этим маразмом», - написал «Иванов». Народный избранник расценила это как сообщения, содержащие в себе угрозы, шантаж и дискредитирующие предложения.

Кроме того, она обратила внимание прокурора на то, что на сайте МО появились публикации, в которых глава местной администрации Андрей Лавриненко обвинил ее и ее коллег в непринятии бюджета на 2020 год. Кроме того, народный избранник указала, что в ходе процесса принятия бюджета была предпринята попытка изменить устав МО с целью изменить необходимое количество голосов, которыми принимаются решения по важным для муниципалитета вопросам, в том числе, и бюджета.