Пресс-секретарь Эрдогана:Турция рассчитывает на достижение соглашения с Россией по урегулированию ситуацию в Идлибе

По его словам, главная цель предстоящей встречи – обеспечить перемирие в сирийской провинции."У нас с Россией всесторонние отношения. Мы обсудим шаги, которые можем предпринять для обеспечения перемирия", - сказал представитель турецкого президента, пишет агентство Анадолу.

Турция рассчитывает на достижение соглашения с Россией по урегулированию ситуацию в Идлибе по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын вечером 4 марта.

Калын подчеркнул, что достижение соглашения снизит напряженность и поможет разрешению кризиса с беженцами.

"Нужно добиться решения не военным, а дипломатическим путем", - добавил он.

Встреча Путина и Эрдогана пройдет завтра в Москве.

Пресс-секретарь турецкого лидера затронул также тему возвращения на родину сирийских беженцев. По его словам, чтобы обеспечить их безопасное, добровольное и достойное возвращение, нужно создать необходимые условия на сирийской территории.

Далее пресс-секретарь коснулся причин открытия Анкарой границ с ЕС для беженцев. «Мы не можем никого насильно удерживать у себя. Греция, Болгария и другие страны Европы также обязаны принимать этих людей в соответствии с нормами международного и гуманитарного права», - пояснил представитель турецкого лидера.

По его словам, Брюссель проводит политику двойных стандартов в миграционной сфере. «ЕС немедленно мобилизует сотни миллионов на помощь Греции, принявшей около 100 тысяч беженцев. Когда же речь идет о Турции, которая приютила около 4 миллионов беженцев, они говорят о бюрократии, законодательстве. Это политика двойных стандартов», - заявил Калын.