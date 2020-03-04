Ленобласть предлагает Петербургу поучаствовать в ремонте дорог к дачам 1,5 миллиона горожан

Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу подписать межправительственное соглашение о ремонте дорог, ведущих к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Пока это только проект.



Форму соглашения разработал областной дорожный комитет по поручению губернатора региона Александра Дрозденко, сообщает 4 марта пресс-служба комитета. Оно предусматривает перечисление из бюджета города в областной дорожный фонд субсидий на ремонт «дачных трасс» – межбюджетный трансферт. Большая часть этих дорог находятся в ведении муниципалитетов или вообще бесхозные. Ремонта требуют около 290 километров, из которых 243 километра – дороги местного значения. Всего на территории Ленобласти расположено 3 316 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, почти полтора миллиона петербуржцев имеют там дачи.