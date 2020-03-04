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04.03.2020 22:41
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Ленобласть предлагает Петербургу поучаствовать в ремонте дорог к дачам 1,5 миллиона горожан

Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу подписать межправительственное соглашение о ремонте дорог, ведущих к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Пока это только проект.

Форму соглашения разработал областной дорожный комитет по поручению губернатора региона Александра Дрозденко, сообщает 4 марта пресс-служба комитета. Оно предусматривает перечисление из бюджета города в областной дорожный фонд субсидий на ремонт «дачных трасс» – межбюджетный трансферт. Большая часть этих дорог находятся в ведении муниципалитетов или вообще бесхозные. Ремонта требуют около 290 километров, из которых 243 километра – дороги местного значения. Всего на территории Ленобласти расположено 3 316 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, почти полтора миллиона петербуржцев имеют там дачи.

Ремонт дорог, испытывающих сильную нагрузку в дачный сезон, – давняя проблема. В конце 2019 года в регионе была создана специальная рабочая группа для решения этих вопросов. В неё вошли представители областного дорожного комитета, комитета по агропромышленному комплексу и Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

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Комментарии (4)

Александр Маслов
в том то и фишка, платон и тр. налоги должны быть включены в стоимость топлива, причем оплата по факту продажи фиксируется. Если заправился в ЛО - деньги и акцизы идут в ЛО. Цены на топливо не должны различаться при этом, есть потолок и все ок.
А у нас сначала все в Москву, потом раздают с барского плеча. Дотируют...
Анна Гаврилова
интересненько а доходами от городских дачников не хотят поделиться???. Торговля в местных магазинах оживает, потребители приезжают. У нас молоко сыр, творог местное по улицам и линиям развозят, яйца там мясо лавка передвижная.
hal9000
А трубу от Авроры им не надо??..дороги делают ка попало..заплапток накидают...обочины не отделывают..нанимают кого попало
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