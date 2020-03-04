Комитет по контролю за имуществом проводит второй этап зачистки от гаражей территории на Стародеревенской улице, участок 3 (вблизи дома 12 по Мебельной улице). Как рассказали в ведомстве, начатые в декабре работы 4 марта прибыла завершать тяжелая техника. Всего на участке находится около 900 строений.

Владельцы гаражей не смогли равнодушно смотреть, как их имущество равняют с землей. «Они становятся перед техникой, толкают сотрудников, оскорбляют, угрожают, рвут одежду, мешают проведению работ», — сообщили в ККИ. Пресечь сопротивление удалось после вмешательства правоохранительных органов.

Напомним, в прошлый раз один из защитников гаражей встретил чиновников с гранатой в руках. В этот раз тот же мужчина попытался оттеснить работников ККИ, мешая им зайти в помещение, другой владелец решил преградить путь экскаватору и вступить с сотрудниками ККИ в словесный поединок. «Вы ненормальные люди, вы фашисты», — сказал он.



По факту противодействия сотрудниками ККИ подано заявление в правоохранительные органы, сообщили в ведомстве.



Как писала «Фонтанка», договор аренды участка под гаражно-боксовую автостоянку был заключён с Приморской общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов. Затем его расторгли. Таким образом, сейчас гаражи занимают территорию незаконно, утверждают чиновники.



На месте гаражей должен появиться завод по выпуску фасовочно-упаковочного оборудования. На прошлой неделе Смольный согласовал АО «Таурас-Феникс» проект планировки территории, а губернатор Петербурга Александр Беглов назвал проект «хорошим». Жители Приморского района ранее выступили против. Они недовольны близостью будущего производства к жилым домам.

