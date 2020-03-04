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04.03.2020 15:36
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Александр Емельяненко изобразил Ван Дамма из фильма «Кикбоксер» под песню «Девочка, танцуй»

Боец MMA Александр Емельяненко продолжает проводить время в Грозном. На сей раз он показал подписчикам, как танцует в тренажёрном зале. Пользователи Instagram его навыки оценили.

Видеозапись появилась в аккаунте спортсмена 4 марта. Емельяненко плавно подвигался под песню Artik&Asti «Девочка, танцуй» о сложном разрыве с возлюбленным и попытках это пережить.

Подписчики бойца поддержали и отметили, что танцует он, как герой Ван Дамма в фильме «Кикбоксер» 1989 года. Другие предложили под эту же музыку выйти на следующий бой.

Емельяненко гостит в Грозном по приглашению Рамзана Кадырова. В феврале они провели дружеский спарринг, после которого спортсмен написал, что глава Чечни его не жалел.

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Комментарии (2)

gbg
Насколько я помню, герой Ван Дамма тогда танцевал, предварительно хорошо накатив. Емельяненко тоже "под мухой"? )
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