Александр Емельяненко изобразил Ван Дамма из фильма «Кикбоксер» под песню «Девочка, танцуй»
Боец MMA Александр Емельяненко продолжает проводить время в Грозном. На сей раз он показал подписчикам, как танцует в тренажёрном зале. Пользователи Instagram его навыки оценили.
Видеозапись появилась в аккаунте спортсмена 4 марта. Емельяненко плавно подвигался под песню Artik&Asti «Девочка, танцуй» о сложном разрыве с возлюбленным и попытках это пережить.
Подписчики бойца поддержали и отметили, что танцует он, как герой Ван Дамма в фильме «Кикбоксер» 1989 года. Другие предложили под эту же музыку выйти на следующий бой.
Емельяненко гостит в Грозном по приглашению Рамзана Кадырова. В феврале они провели дружеский спарринг, после которого спортсмен написал, что глава Чечни его не жалел.