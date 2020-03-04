Боец MMA Александр Емельяненко продолжает проводить время в Грозном. На сей раз он показал подписчикам, как танцует в тренажёрном зале. Пользователи Instagram его навыки оценили.

Видеозапись появилась в аккаунте спортсмена 4 марта. Емельяненко плавно подвигался под песню Artik&Asti «Девочка, танцуй» о сложном разрыве с возлюбленным и попытках это пережить.



Подписчики бойца поддержали и отметили, что танцует он, как герой Ван Дамма в фильме «Кикбоксер» 1989 года. Другие предложили под эту же музыку выйти на следующий бой.

