Боец ММА Александр Емельяненко в Instagram показал фото с тренировки по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. И рассказал, что она прошла без жалости.
«Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук!» — написал он 28 февраля.
Напомним, что Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой в конце прошлого года. Емельяненко более года — с весны 2017-го по осень 2018 года тренировался в грозненском клубе «Ахмат». Проведя шесть боев, он ни разу не проиграл — была только одна ничья. Боец никогда не скрывал свои хорошие отношения с главой Чечни, часто выкладывая снимки с совместных тренировок.