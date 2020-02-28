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28.02.2020 12:25
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«Рамзан меня не жалел»: Емельяненко показал, как его побил Кадыров

Боец ММА Александр Емельяненко в Instagram показал фото с тренировки по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. И рассказал, что она прошла без жалости.

Фото: instagram.com / alexemelyanenko

«Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук!» — написал он 28 февраля.

Напомним, что Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой в конце прошлого года. Емельяненко более года — с весны 2017-го по осень 2018 года тренировался в грозненском клубе «Ахмат». Проведя шесть боев, он ни разу не проиграл — была только одна ничья. Боец никогда не скрывал свои хорошие отношения с главой Чечни, часто выкладывая снимки с совместных тренировок.

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Комментарии (9)

Жора  
Абсолютно неуважаемые работники Лахты-2, у вас что, нормальные неймы закончились?
Александр Нетужилов
Мужчины! Приятно поглядеть...
Не то, что эти европидор$%ы :)
RemyMartin
Рамзану Ахматовичу просто необходимо участвовать в международных соревнованиях.
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