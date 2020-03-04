Глава «Союза ССР», члены которого по «политическим» мотивам не платят за коммуналку, проиграл в суде «Петроэлектросбыту»

Сергей Дёмкин, основавший «Союз ССР», проиграл в суде «Петроэлектросбыту». Со счетов идеолога незарегистрированного профсоюза, члены которого отказываются оплачивать выставленные счета за свет, газ, ЖКХ, средства были списаны принудительно.



Об этом 4 марта «Фонтанке» сообщили в АО «Петроэлектросбыт». С банковской карты Дёмкина было списано около 8 тысяч рублей за электроэнергию. Как отмечают в «Петроэлектросбыте», на ту же самую карту профсоюз принимает средства своих членов.



«Фонтанка» подробно рассказывала о профсоюзе «Союз ССР». Адепты движения, созданного петербуржцем, убеждены, например, в том, что «принятая в 1993 году Конституция РФ не является действующей». Одна из идеологем — отказ оплачивать коммунальные платежи из-за «публичного договора с гарантом Конституции РФ», который будто бы дает им это право. Юридическая практика «Петроэлектросбыта», как отмечают в компании, говорит о том, что российские суды аргументами «Союза ССР» не убедить, и они регулярно встают на сторону ресурсников.

