Обвиняемый во взрыве в Можайке полковник Закиров прошел курс лечения и попросил прощения

За это время преподаватель признал свою вину, написав явку с повинной. В ней он описал, откуда взял компоненты для взрывного устройства. Так, Закиров пояснил, что взрыв произошел «во время обезвреживания».

«Психическое расстройство случилось у полковника Закирова до экспертизы, когда он находился под домашним арестом. Офицера вылечили, обследовали эксперты, после чего он вернулся домой, где будет находиться до завершения следствия», — сообщает 4 марта издание «Коммерсантъ».

Преподаватель Военно-космической академии и бывший сапер Рифат Закиров, которого обвиняют во взрыве в alma mater, прошел психиатрическую экспертизу. Вылечили полковника до окончания следствия.

Гарнизонный военный суд подробности дела не разглашает, однако, как ранее писали СМИ со ссылкой на следователей, причиной мог стать «квартирный вопрос». В случае обезвреживания устройства полковник мог рассчитывать на новую жилплощадь.



Признание вины и ранения от взрыва, а также заслуги перед страной повлияли на следствие, которое не стало добиваться помещения под стражу, ограничившись домашним арестом. Однако выявленные расстройства заставили отправить его в «одну из санкт-петербургских медицинских клиник специализированного типа, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях». Это уже стало причиной отмены домашнего ареста. Затем Закиров был помещен в городскую психиатрическую больницу, как постановил Смольнинский райсуд. После этого полковника решили снова вернуть под домашний арест.



«Продлевая арест на срок до 12 месяцев, когда должно закончиться предварительное следствие, суд помимо прочего учел, что Рифат Закиров не был уволен с военной службы — последнюю он продолжает проходить по контракту в Академии имени Можайского», — указывает «Коммерсантъ».

