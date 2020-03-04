В Петербурге снимут запрет на митинги около госучреждений. Невский и Дворцовая остались под замком

Депутаты приняли поправку, которая отменяет запрет на проведение массовых мероприятий ближе 50 метров от зданий, в которых располагаются органы государственной власти. Осенью 2019 года Конституционный суд признал это ограничение не соответствующим основному закону страны. Петербургский парламент сократил это расстояние от входа до 15 метров.

В Петербурге отменят запрет на проведение митингов ближе 50 метров к зданиям, где располагаются органы власти и госучреждения. Соответствующую поправку в законопроект Законодательное собрание 4 марта утвердило во втором чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. При этом депутаты отказались разрешить проводить массовые мероприятия на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях.

Минимальное количество гайд-парков в городе сокращают вдвое — с восьми, установленных в первом чтении, до четырех. 28 февраля это предложение рассматривали на заседании профильного комитета ЗакСа. В ходе него представитель смольнинского комитета по законности объяснил сокращение невостребованностью таких мест. По его словам, заявки на проведение мероприятий подавали только на площадь Ленина, в Удельный парк, Екатерингофский и Полюстровский парки. Количество участников мероприятий в гайд-парках, которое не требует согласования, увеличили с 200 до 500 человек. Эту поправку парламент утвердил 37 голосами за.

Также парламент одобрил запрет на проведение митингов в местах, где существует угроза обрушения здания или сооружения, и ввел ответственность для организаторов мероприятий, которые передумали их проводить, но не уведомили об этом органы власти.

Среди прочего, парламентарии предлагали сократить минимальное расстояние между одиночными пикетами с 50 до 15 метров и снять запрет на проведение массовых мероприятий на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также создать гайд-парки в каждом районе города. Эти поправки не были поддержаны парламентским большинством.