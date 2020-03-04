В Петербурге снимут запрет на митинги около госучреждений. Невский и Дворцовая остались под замком
В Петербурге отменят запрет на проведение митингов ближе 50 метров к зданиям, где располагаются органы власти и госучреждения. Соответствующую поправку в законопроект Законодательное собрание 4 марта утвердило во втором чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. При этом депутаты отказались разрешить проводить массовые мероприятия на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях.
Депутаты приняли поправку, которая отменяет запрет на проведение массовых мероприятий ближе 50 метров от зданий, в которых располагаются органы государственной власти. Осенью 2019 года Конституционный суд признал это ограничение не соответствующим основному закону страны. Петербургский парламент сократил это расстояние от входа до 15 метров.
Минимальное количество гайд-парков в городе сокращают вдвое — с восьми, установленных в первом чтении, до четырех. 28 февраля это предложение рассматривали на заседании профильного комитета ЗакСа. В ходе него представитель смольнинского комитета по законности объяснил сокращение невостребованностью таких мест. По его словам, заявки на проведение мероприятий подавали только на площадь Ленина, в Удельный парк, Екатерингофский и Полюстровский парки. Количество участников мероприятий в гайд-парках, которое не требует согласования, увеличили с 200 до 500 человек. Эту поправку парламент утвердил 37 голосами за.
Также парламент одобрил запрет на проведение митингов в местах, где существует угроза обрушения здания или сооружения, и ввел ответственность для организаторов мероприятий, которые передумали их проводить, но не уведомили об этом органы власти.
Среди прочего, парламентарии предлагали сократить минимальное расстояние между одиночными пикетами с 50 до 15 метров и снять запрет на проведение массовых мероприятий на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также создать гайд-парки в каждом районе города. Эти поправки не были поддержаны парламентским большинством.