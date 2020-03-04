Пенсионерка расплатилась за чистку компьютера от вирусов банковскими картами. Со счетов утекло полмиллиона
Мошенники потребовали от пожилой жительницы Петербурга расплатиться за настройку компьютера, в котором якобы завелся опасный вирус. 85-летняя женщина не смогла отмахнуться от трех настойчивых мужчин.
Как стало известно «Фонтанке» 4 марта, в полицию пенсионерка обратилась около девяти часов вечера накануне. Она рассказала, что к ней домой на Бассейную пришли трое настройщиков, мужчины «спасли» ее компьютер от опасных вирусов. Деньги пенсионерка дома не держала, но молодые люди были убедительны и предложили снять наличность с ее карт. Женщина отдала им две банковские карточки и назвала пин-коды. С одной сняли 50 тысяч рублей, со второй - 420 тысяч.